Polis, 10 ayda 65 kilo veren mühendisin ehliyetini sahte sandı

Zonguldak'ta mide küçültme ameliyatının ardından 10 ayda 65 kilo veren makine mühendisi İlker Dağ (25), otomobiliyle seyir halindeyken trafik polisinin yaptığı denetimde, ehliyetindeki kilolu dönemine ait fotoğraf ile yeni hali arasındaki fark nedeniyle sorun yaşadı. Polisin ehliyetini sahte sandığını söyleyen İlker Dağ, "Ehliyet ve ruhsatı uzattım. Sonrasında bana baktı ve 'Sen bizimle dalga mı geçiyorsun?' dedi. 'Bu evrakta sahteciliğe giriyor' tarzında konuştu. Eski fotoğraflarımı gösterince beni bıraktılar" dedi.