Polatlı'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermileri bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde vatandaşlar, bahçe düzenlemesi yaparken Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermileri buldu.

Ankara Polatlı'da bağ evlerinde bahçe düzenlemesi yaparken top mermileri bulan Sökmez ailesi, durumu Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları incelemede top mermilerinin Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığını belirledi. Mermiler polis ekipleri tarafından teslim alındı.

Top mermilerini bulan Murat Sökmez, merminin patlamasından korktuğunu kaydederek, "Hem korktuk hem de tarihimizi bir kez daha yaşamış olduk. Mehmet Akif'in dediği gibi 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı' sözünü kendi bahçemizde ortaya çıkan top mermisi ile çok iyi anladık. Patlar diye korktuk ve zaten hemen durumu polise bildirdik. Onlar da hemen gelip bölgede güvenlik önlemi aldı. Ben top mermisi olarak algıladım ama ne olduğunu bilmiyordum, yani patlamış mı patlamamış mı haberdar değildim. Bulduğumuz mermiyi polise teslim ettik, hatta amcamın oğlunun bahçesinde de top mermisi bulundu" dedi.

"İlk defa böyle bir şey bulduk ve durumu hemen ekiplere bildirdik"

Bir başka top mermisini bulan Serkan Sökmez ise tarihe şahitlik ettiklerini belirterek, "Bizlere bu vatanı armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Buralar savaşın geçtiği topraklar ve mermi, top mermisi gibi birçok şey buralarda çıkıyor. Bizler de bağ evimizi düzenlerken bunlardan bir tanesine denk geldik. İlk defa böyle bir şey bulduk ve durumu hemen ekiplere bildirdik. Gerekli incelemeler yapılmak üzere top mermilerine el konuldu" ifadelerini kullandı.

Patlamamış top mermilerinin yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtiliyor.