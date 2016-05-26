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Platonik aşkı johnny Depp ile karşılaşan Pink'in heyecanlı anları

26 Mayıs 2016 12:59

Johnn Depp'e platonik aşkı olduğunu söyleyen ve daha önce 1 kez Depp'le karşılaşan Pink o anları Jimmy Kimmal'a "Onunla tanışmak istemedim. Kocam beni zorla tanıştırdı ve bu çok aptalcaydı. Albümlerin arkasına saklanmıştım ve 'Sakın yapma! Onunla tanışmak istemiyorum!' diyordum. Bir müzik dükkanında zar zor gerçekleşen tanışma sonrası ise ikinci kez Kimmel'ın programında böyle bir araya geldiler. Sonrasında ise programda tuhaf şeyler oldu... " şeklinde anlatmıştı. Pink'e bir sürpriz de Johnn Depp'den geldi. İşte Pink'in Depp'le yaşadığı o anlar.

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