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Plaklardan elektronik müzik yapılırsa ortaya nasıl bir şey çıkar ?

06 Eylül 2017 20:42

PVC'den üretilen ve her iki tarafına da kayıt yapılabilen dairesel bir ses depolama birimi olan plaklar, bir dönemin en popüler müzik dinleme araçlarıydı ancak günümüzde yaşanan dijitalleşmeden plaklar da nasibin almak durumunda kaldı. Her ne yaşanırsa yaşansın plakların, pikapların veya gramafonların tutkunları günümüzde de bu alışkanlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Graham Dunning, resmi YouTube kanalı üzerinden paylaştığı ve plaklardan elektronik müzik yaptığı videosuyla bir dönemin viral içeriklerinden birisini oluşturmuş ve bu videoyla yaklaşık 2 milyondan fazla izlenmeyi başarmıştı. İşte Graham Dunning'in kendi YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle paylaştığı ve plaklardan elektronik müzik yaptığı o video;

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Graham Dunningplakelektronik müzik

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