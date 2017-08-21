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Plajda hortum paniği

21 Ağustos 2017 15:40

Riva'da denizde ortaya çıkan ve karaya doğru yaklaşan hortum plajda paniğin yaşanmasına neden oldu Hortumun ortaya çıkmasından sonra cankurtaranlar denizde yüzenleri uyardı, sudan çıkmalarını sağladı, kumsal da bulunanlar da daha güvenli bir yer bulmaya çalıştı. Plajda paniğin yaşandığı anlar cep telefonlarının kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde denizde oluşan hortum, karaya doğru ilerleyişi, bu sırada denizde ve kumsalda yaşanan panik görülüyor. Cankurtaran Fırat Çınar o anları şu sözlerle anlattı. “Hortumu görünce güvenlik amaçlı denizi hemen boşalttık. Çok fazla etkili olmadı, biraz kumları kaldırdı. Denizde oldu. 20 yıldır buradayım ilk defa böyle bir olay gördüm" Riva muhtarı Mevlüt Eren de “Yaklaşık yarım saat önce mahallemizde yağmur başladı. Bu sırada denizin ortasında hortum oluştuğunu gördüm. Herhangi bir can kaybı yada hasar olmadan etkisini kaybetti “ diye konuştu.

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