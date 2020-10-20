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Pizza siparişi veren şarkıcı Alya, kutunun içinden çıkanı görünce şoke oldu: Kafayı yediniz herhalde?

Alya, kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından attığı tweeti sildi

20 Ekim 2020 12:49

Geçtiğimiz günlerde evine pizza siparişi veren şarkıcı Alya, pizzanın altından tel çıkınca şoke oldu. Pizzadaki telin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, firmaya "Siz kafayı yediniz herhalde" diyerek tepki gösterdi.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında da sahneye çıkan şarkıcı Alya, geçtiğimiz günlerde evine pizza sipariş etti. Kutuyu açan şarkıcı, pizzanın altında tel olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. O anları Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Alya, "Siz kafayı yediniz herhalde? Böyle pizza mi gönderilir? İçinde tel var resmen" ifadelerini kullandı.

Alya, kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından attığı tweeti sildi. 

İşte Alya'nın sildiği paylaşım:

Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde

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