Pizza siparişi veren şarkıcı Alya, kutunun içinden çıkanı görünce şoke oldu: Kafayı yediniz herhalde?

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında da sahneye çıkan şarkıcı Alya, geçtiğimiz günlerde evine pizza sipariş etti. Kutuyu açan şarkıcı, pizzanın altında tel olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. O anları Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Alya, "Siz kafayı yediniz herhalde? Böyle pizza mi gönderilir? İçinde tel var resmen" ifadelerini kullandı.

Alya, kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından attığı tweeti sildi.

İşte Alya'nın sildiği paylaşım: