T24 LogoT24 Logo
Haberler

Pitbulun ısırdığı genç, köpeğin ağzından güçlükle kurtarıldı

Genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı

24 Mart 2022 13:47

İstanbul Güngören’de sokak arasında ağızlığı olmayan pitbul cinsi köpeğin bacağından ısırdığı gencin yardımına vatandaşlar koştu. Genç güçlükle pitbuldan kurtarılırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Güngören’de yaşandı. İddiaya göre, ağızlıksız bir şekilde gezdirilen pitbul cinsi köpek, sokakta genç bir vatandaşa saldırarak bacağından ısırdı. Köpeğin ısırdığı genç acı içinde köpekten kurtulmaya çalışırken, gencin yardımına vatandaşlar koştu. Bir vatandaş köpeği ayağının arasına alarak genci kurtarmaya çalıştı. Köpeği tutan şahıs sayesinde kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.

Pitbullköpek saldırısıgenç güçlükle kurtarıldıİstanbulGüngören

Diğer Videolar

Yere dökülen isotu satışa sunan esnafa ceza

CHP'li Şevkin, bir vatandaşın, "Aile Bakanlığı'nda torpil" iddiasını paylaştı: "Benden 100 bin istendi…"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Vatandaş, 10 liraya peynirsiz boş tost yiyor!

Cevat Öneş: Selahattin Demirtaş’ın T24’teki yazısını ve aydınlara mektubunu önemsiyorum

6’lı ittifak CHP’nin 21 Mayıs mitinginde birlikte fotoğraf verecek mi?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24