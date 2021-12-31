Pitbull burnunu koparmıştı; ''Köpek değil sahibi suçlu''

''Hayatımı mahvetti̇''

“3 ay oldu. İşsiz güçsüz kaldım. Sabah akşam hastanelerdeyim. Parasız kaldım. Ama ne yapayım böyle oldu. Sadece binalar farklı bir gün ruh hastalıklarına, bir gün polikliniklere bir gün acile gidiyorum. Peki ne için? Adamın canı istedi böyle köpeği gezdirdi diye. Şu anda maalesef gözüm iyi görmüyor. Sol gözümde bir sıkıntı var. Bugün de anjiyo olacağım. Bu olaydan sonra böyle oldu. 1 hafta önceydi bir pitbull çocuğu parçaladı. Bakın benim hayatımı mahvetti adam. Bekçi köpek bu, normal bir köpek değil ki. Onu normal bir şekilde gezdiremezsiniz ki. Bildiğim kadarıyla köpeği almadılar, adam kaçırdı götürdü. Hala serbest. Dışarıda geziyor. Sahibiyle ilgili ben de şikayetçi oldum. Dosyayı mahkemeye gönderdiler ama hala haber bekliyorum. Sadece Savcı'dan bir mesaj geldi uzlaştırma meselesi o kadar. Başka haberim yok.”

Kaynak: İHA