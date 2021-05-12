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"Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" dedi, 4 bin 50 lira ceza yedi

Tam kapanmada denetimler sürüyor

12 Mayıs 2021 13:52

Kırıkkale'de ekipler, dışarı çıkan kişilerin izin belgesi ile ikametgah adreslerini sorguladı. "Pişmiş tavuk almaya gidiyorum" diyen bir kişi de cezadan kurtulamadı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde de Covid-19 denetimlerini sürdürdü. Kent genelinde denetim yapan ekipler, cadde ve sokaklarda dolaşan vatandaşların izin belgelerine baktı. İkametgah adreslerini sorgulayıp ev mesafelerini kontrol etti.

Alışveriş gerekçesiyle sokağa çıkma kısıtlamasında adresinden uzak bölgede olanlara da ceza yazıldı. “Pişmiş tavuk almaya gidiyorum” diyen bir kişi de 4 bin 50 lira idari para cezasından kurtulamadı.

Kaynak: İHA

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