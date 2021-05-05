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Pırlanta yüzüklerini yanlışlıkla çöpe attı, belediye ekipleri konteyneri boşaltarak buldu

2 adet pırlanta taşlı yüzükleri bulmak için belediye ekipleri seferber oldu

05 Mayıs 2021 13:24

Samsun'da yanlışlıkla çöpe atılan 2 adet pırlanta taşlı yüzükleri bulmak için belediye ekipleri seferber olurken, kızının yüzükleri boşaltılan çöplerin içinden çıkınca annesi sevinç yaşayıp dua etti.

Samsun'da Nurten Ketenci'ye ait 1 adet tek taş pırlanta yüzük ile 1 adet 5 taş pırlanta yüzük yanlışlıkla çöple birlikte yeraltı çöp konteynerine atıldı.

Olay fark edilince Nurten Ketenci durumu İlkadım Belediyesi'ne haber verip yardım istedi.

Genç kadının annesi Hava Sönmez de çöpün atıldığı yere giderek burada belediye ekipleri ile çöpte pırlanta yüzükleri aradılar.

İlkadım Belediyesi ekipleri yer altı konteyner vinci ile çöpü çıkartıp yola boşaltarak burada temizlik görevlileri ile çöplerin içinde yüzükleri aradılar. Yapılan arama sonucunda pırlanta yüzükler bulundu.

Yüzüklerin bulunması üzerine büyük sevinç yaşayan Hava Sönmez, "Kızım yanlışlıkla pırlanta yüzükleri çöpe attı. Allah razı olsun bulundu. Allah kimseyi bunaltmasın. Allah herkesten razı olsun. Allah herkesi çocuk çocuğuna bağışlasın. Kızım çok eli açık. Çok iyiliksever birisi. Allah verdiklerini karşısına getirdi" dedi.

Kaynak: İHA

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