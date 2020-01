Pink Floyd'un gizli şarkısı yayımlanıyor

Pink Floyd’tan yeni bir haber geldi. Pink Floyd üyeleri Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright ve Nick Mason’un 1966 yılında kaydettiği ‘Intersteller Overdrive’ şarkısının uzun versiyonunun 15 Nisan’da ilk kez yayımlanacağı açıklandı. Pink Floyd'un yeni şarkısı ilk kez yayımlanıyor. Şarkı 15 Nisan'da dinleyicilere ulaşacak. Vatan’ın haberine göre, Plak şirketi Legacy Recordings’in verdiği bilgilere göre, 14 dakika 57 saniye uzunluğundaki şarkı plak formunda, yanında poster ve ilk single albümleri ‘Arnold Layne’ kaydedilirken çekildikleri fotoğrafla birlikte yayımlanacak. Yaklaşık 10 dakikadan oluşan şarkının kısa versiyonu ise grubun 1967’de çıkan ilk albümü ‘The Piper at the Gates of Dawn’da yer almıştı.