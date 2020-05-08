Pinhani, Kavak Yelleri dizisi oyuncularıyla klip çekti: 'Duyduk ki bizi özleyenler varmış...'

Müzik grubu Pinhani ve müziklerini yaptığı eski dizi Kavak Yelleri'nin oyuncuları grubun 'Dön Bak Dünyaya' isimli parçasıyla klip çekti. Klip bu akşam saat 21.00'da grubun Youtube kanalında yayınlandı.

Klipte eski dizi Kavak Yelleri'nin ünlü oyuncuları Aslı Enver, Pelin Karahan, Ceren Moray ve İbrahim Kendirci'nin Koronavirüs karantinasında evlerinden çektiği kesitler yer alıyor.

Oyuncu Pelin Karahan Instagram hesabından klibi paylaştı. Paylaşımına "Duyduk ki bizi özleyenler varmış. Biz de sizleri çok özledik. Bu akşam 21:00’da buluşmak üzere" notunu düştü.