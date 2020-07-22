Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Ben kızımı teşhis edemedim!

Muğla’da Cemal Metin Avcı'nın öldürdüğü 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin "Ben bir baba olarak kızımı teşhis edemedim, bu benim yüreğimi yakıyor" dedi.

Öldürülen Pınar Gültekin'in acılı babası Sıddık Gültekin, Kanal D'ye açıklamalarda bulundu. Acısını dile getiren Gültekin, "Ben bu acıyla yaşayamam zaten. Bunlar öz kızımı öldürmedi, hepimizi öldürdü" diye konuştu.

"Takıntı haline getirmiş adam, bir türlü kızımın yakasını bırakmamış" diyen baba Gültekin, "Bu bir vahşet değil, vahşetten de öte bir şeydir. Bu şekilde öldürülür mü Allah aşkına söyleyin. Ben bir baba olarak kızımı teşhis edemedim" şeklinde konuştu.