Pilottan Başakşehirli futbolculara anons: Belki bu maçı kaybettiniz ancak...

Şampiyonlar Ligi'nde elenen Medipol Başakşehir'in futbolcularını ve teknik ekibini Türkiye'ye dönüşlerinde taşıyan THY uçağının kaptan pilotu Başakşehir'e destek anonsu yaptı. Pilot yaptığı anonsta şunları söyledi:

‘’Ülkemizin değerli temsilcisi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün kıymetli futbolcuları, teknik ekibi ve yöneticileri… Kaptanınız konuşuyor!

Belki bu maçı kaybettiniz… Ancak, göstermiş olduğunuz duruşla, nice gönülleri kazandınız.

Kanatlarını barışa, dostluğa ve kardeşliğe açan Türk Hava Yolları ailesi olarak sizin göğsünüzde yer almaktan, Zorluklara birlikte göğüs germekten gurur duyuyoruz. Bu yolculukta beraberiz. Ve her zaman sizinleyiz. Yolunuz daima açık olsun.’’

Şampiyonlar Ligi H grubunda 8 Aralık 2020 tarihinde, deplasmanda Fransa’nın Paris Saint Germain takımına konuk olan Başakşehir Futbol Kulübü, karşılaşmanın 22. dakikasında takımın yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı 4. hakemin kullandığı ırkçı ifadeler sonrası maçtan çekilmişti.

Daha sonra iki takımında sahadan çekilmesiyle bir gün sonraya ertelenen maçı PSG 5-1'lik skorla kazanmıştı.

Başakşehir ilk Şampiyonlar Ligi macerasını 3 puanla noktalamıştı.