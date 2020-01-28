Petshop, içindeki hayvanlarla birlikte yandı

Abide İşhanı'nda Şaban Erdemir’e ait petshopta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkanda bulunan çok sayıda kuş ve farklı türdeki hayvan yangından etkilenerek telef oldu.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin bir anda sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İş yeri sahibi Şaban Erdemir, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek içeride bulunan çok sayıda kuş ve birçok hayvanın öldüğünü söyledi.

Olayı gören vatandaşlardan Ömer Tunay ise yangını gördüğünde itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyleyerek “Burada kuş üretim yeri vardı. Hepsi canlı canlı yanmıştır. Çok felaket bir yangın oldu, çok korktuk” dedi.