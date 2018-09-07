Pet şişe başına İstanbulkart'a nasıl para yüklenecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde “Geri Dönüşümde Kazan-Kazan Dönemi” başlıyor. Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerı'na atılan 0,33 litrelik 10 gramlık petlere için 2 kuruş, 0,5 litrelik pet şişe için 3 kuruş, 1 litrelik pet şişe için 6 kuruş, 1,5 litrelik pet şişe için 9 kuruş İstanbulkart sahibine para yüklenecek. Geri dönüşüme destek amacıyla yapılan Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerı'na 0,33, 0,5, 1 ve 1,5 litrelik pet şişe; 0,33 ve 0,5 litrelik alüminyum içecek kutusu atan İstanbulkart kullanıcısı olan vatandaşların kartlarına belirli miktar para yüklenecek.