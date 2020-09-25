Pestil ve kömeden yapılan gelinlik, Ankara'daki fuarda sergilendi

Ankara'da açılan '4'üncü Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda, Gümüşhaneli tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak'ın, pestil ve köme (cevizli sucuk) ile süsleyerek hazırladığı gelinliği ilgi gördü.

Gümüşhaneli Tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü olan pestil ve köme ile gelinlik tasarladı. Kumaşı pestil, köme ve mavi boncuklarla süslenerek yapılan gelinlik 15 günde tamamlandı.

Parlak, dün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Sarayı'nda açılışı gerçekleştirilen '4’üncü Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda tasarladığı gelinliği sergiledi. Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi standında yöreye özgü diğer ürünlerle birlikte sergilenen gelinlik ilgi gördü.