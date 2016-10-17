Peşmerge güçleri IŞİD'e yönelik topçu atışlarına başladı

Musul operasyonu başladı. Saat 01.40'ta gelen son dakika haberini Irak Başbakanı Haydar el-İbadi verdi. İbadi, Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu. Musul operasyonu hakkında bilgi veren İbadi, Musul kent merkezine sadece ordu ve polis güçlerinin gireceğini duyurdu. Saat 5.30'da Peşmerge güçleri, Musul yakınlarındaki IŞİD kontrolündeki köylere doğru havan atışına başladı. Musul yakınlarındaki köylerden, IŞİD militanları tarafından peşmergelere ağır silahlarla karşılık veriliyor.