Pervin Buldan: Yüz yıl da geçse önünüzde diz çöken bir HDP’liyi asla göremeyeceksiniz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Yüz yıl da geçse önünüzde diz çöken bir HDP’liyi asla göremeyeceksiniz" diye konuştu.

HDP'li Pervin Buldan, grup toplantısında konuştu. "Gara'dan bir başarı hikayesi çıkaramadınız, çok açık ve net söylüyorum HDP'den de çıkaramayacaksınız" diyen Buldan, "Türkiye toplumu, Türkiye halkları asla buna izin vermeyecektir. HDP'den size zafer çıkmaz. Tek bir HDP'li kalsak bile celladın suratına hakikati haykıracağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Yüz yıl da geçse önünüzde diz çöken bir HDP'liyi asla ve asla göremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.