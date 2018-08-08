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Peru'da cenaze töreninde ikram edilen yemek 10 can aldı

08 Ağustos 2018 15:36

Güney Amerika ülkesi Peru'da bir cenaze töreninde verilen yemeği yiyen 10 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Aynı yemekleri yiyen 20 kişi de hastanelik oldu. Ülkenin güneyindeki Ayacucho bölgesindeki bir cenaze töreninde ikram edilen yemek 10 can aldı. Ölen kişilerin zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklama Bölgesel Sağlık Kurumu Müdürü'nden geldi. Sağlık müdürü, ölenlerin et yemeği ile mayalanmış mısır yediklerini belirtti. Aynı yemekleri yiyen 20 kişinin daha mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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