Pertek'te çocuklara yönelik cinsel istismar Meclis gündemine taşındı: Soruşturmayla ilgili neden gizlilik kararı alındı?

Tunceli'nin Pertek ilçesinde çok sayıda çocuğun cinsel saldırıya maruz kaldığının ortaya çıkması Meclis gündemine de taşındı. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü olayla ilgili soru önergesi verdi.

Önlü'nün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması talebiyle Meclis'e sunduğu soru önergesi şöyle:

Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gizlilik kararı alınmasının gerekçesi nedir?

Fail Harun Yıldırım dışında olaya ilişkin gözaltına alınan veya tutuklanan kişiler var mıdır?

Pertek ilçesinde diğer çocukların da istismara uğrayıp uğramadığını tespit etmek için çalışma başlatılmış mıdır?

Çocuklara yönelik istismarın önlenmesi konusunda Bakanlığınız, diğer bakanlıklarla ortak ne tür tedbirler almayı planlamaktadır?

2015-2019 yılları arasında Dersim’de cinsel istismar nedeniyle yapılan başvuru sayısı kaçtır? Bunlardan kaç tanesi çocuk istismarıdır?

Dersim’de arasında çocuk istismarı da bulunan davalarda sanık olarak bulunan kaç kişi hakkında beraat kararı verilmiştir? Bu sanıklardan kaçı kamu görevlisidir?

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen çok sayıda oğlan çocuk cinsel istismara maruz kaldıAlınan bilgilere göre Pertek ilçesinde bilgisayar ve cep telefonu satış ve tamiriyle uğraşan Harun Yıldırım’ın çok sayıda oğlan çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve bunları kayıt altına aldığı yönünde jandarmaya ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine başlatılan operasyonda istismarı yapan Yıldırım'ın işyeri ve evinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda çocuklara ait görüntüler bulundu.

Yıldırım tutuklandı. Olayla 2 kişi daha gözaltına alındı.

Cinsel istismarın ortaya çıkması üzerine ilçede vatandaşlar Pertek Belediyesi önünde bir araya gelerek olaya tepki gösterdi.

Kadınların ağırlıklı olduğu eylemde “Biz idam gelsin istemiyoruz. Caydırıcı cezaların verilmesini istiyoruz. 3 ay içeride yatıp kravat taktıkları için iyi hal indirimi alıp dışarı çıkmalarını da istemiyoruz. Devlet çocuklarımızı korumak zorundadır. Biz çocuklarımızı kime karşı koruyacağımızı artık bilmiyoruz. İstismarı yapanlar toplum tarafından dışlanmalıdır. İstismarı meşrulaştırmasınlar. Dersim’de bu tür şeyler yaşanmaz diyorduk. Artık ülkenin her yerinde olduğu gibi burada da var. Memleketimizde istismar istemiyoruz.”

Eğitim Sen Şube Başkanı Eylem Eslek, istismar olaylarının ilk olmadığını ve artarak devam ettiğini belirterek, “Çocuklarımıza sahip çıkalım ve koruyalım. Yasalar ne yazık ki istismarı yapanlara sahip çıkıyor. Çocuk istismarının affı olmaz. Biz bunları affetmiyoruz. Dersim halkı olarak burada yaşanan istismar olayının takipçisi olacağız. Savcılık dosyaya gizlilik kararı getirmiş. Dosya halka açık bir şekilde yürütülmelidir. Aksi durumda sorumluları kendileri olacaktır” dedi.

Eyleme katılan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan da cinsel şiddet vakalarının arttığına dikkat çekerek, bunun bireysel toplumsal bir sorun olduğunu söyledi. Alan ilçede yaşanan istismar olayının takipçisi olacaklarını ifade etti.

Ardından yüzlerce kadın erkek birlikte, ilçede yürüyüş düzenledi. Yürüyüş esnasında sık sık “Jin Jiyan azaldı”, “Kadın yaşam özgürlük”,“Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Kadınız güçlüyüz kimse bizi susturamaz”, “Hak hukuk adalet” sloganları atıldı.