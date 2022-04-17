Perinçek'ten 'sığınmacılar' açıklaması: Amerika merkezli bir kampanya yürütülüyor, başında da Ümit Özdağ var

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son dönemde sığınmacılara yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik "Türkiye'deki misafirlerimiz; Suriyeli göçmenler, Afgan göçmenler, Orta Doğu'dan gelen göçmenler. Buna karşı Amerika merkezli bir kampanya yürütülüyor. Bunun başında da Ümit Özdağ var. Bugün başlıyoruz, bunların seslerini keseceğiz'' dedi.

''Bugün başlıyoruz, bunların seslerini keseceğiz''

Partisinin 12. Olağan İlçe Kurultayı'nda konuşan Perinçek şöyle konuştu:

''Türkiye'deki misafirlerimiz; Suriyeli göçmenler, Afgan göçmenler, Orta Doğu'dan gelen göçmenler. Buna karşı Amerika merkezli bir kampanya yürütülüyor. Bunun başında da Ümit Özdağ var. Ümit Özdağ da kendi kimliğini orta koyuyor. Bu çok vahim bir uygulama. Suriyeli kardaşlarımızla, Afgan kardaşlarımızla Türk milleti arasına nifak sokmak, düşmanlık getirmek, bunların adreslerini ihbar etmek, televizyonlarda bunlara kışkırtmalar yapmak.

İnsanlarımızı kardaşlarına karşı harekete geçirmeye çalışmak, şiddet uygulamaya davet etmek. Bunlarla mücadele ediyoruz. Ümit Özdağ'ı uyarıyoruz. Yaptığı iş Amerika planlarına hizmettir. Amerika'nın kaos planlarına hizmettir.

Bugün başlıyoruz, bunların seslerini keseceğiz. Bunlar Türk milletinden Türk Devleti'nden korkacak. Türkiye'ye karşı tertip yapmakmış, tuzak kurmakmış, bizi kardaşlarımızla yumruk yumruğa getirmekmiş. Bu hayallerinden vazgeçsinler.

Buradan kendilerini ihtar ediyoruz. Bu işin başını çeken Ümit Özdağ'ı bir kez daha ihtar ediyoruz. O sinecek pusacak, biz onu pıstıracağız. Ortalıkta dolaşamayacak.''