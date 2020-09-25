T24 LogoT24 Logo
Haberler

Perinçek'in yargı hakkında söylediği sözler spikeri şaşırttı: Şu anda, Türkiye'de mi?

"Yargı altın çağını mı yaşıyor. Şu anda Türkiye'de mi?"

25 Eylül 2020 09:31

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk ekranlarında yayınlanan ve Mehmet Akif Ersoy’un moderatörlüğünü yaptığı programda yargı için "Yargı altın çağını yaşıyor tespitini çok önemli buluyorum" dedi. 

Perinçek'in sözlerini "Efendim" diyerek tekrar ettiren Ersoy, "Yargı altın çağını mı yaşıyor. Şu anda Türkiye'de mi? Kimin tespiti efendim" diye sordu. Perinçek tespitin kendisine ait olduğunu söyleyerek, hapishanelerde bulunanların hangi gerekçeyle bulunduğunun bir kıstas aldığını ifade etti. 

ETİKETLER

doğu perinçekhabertürkMehmet Akif Ersoyyargı altın çağını yaşıyorŞu anda Türkiye'de mi?

Diğer Videolar

İstanbul Tabip Odası: Salgın politikası iflas etti; İstanbul için acil kapanma zamanı!

Uğur Gürses: Bu ekonomi 2023'e kadar sürdürülemez; güveni geri kazanmak kolay olmayacak

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Kasım 2020

Saygı'nın 3. bölümü yayında; rehabilite merkezinde dikkat çeken sohbet!

Saat 09.05'te siren sesleri ve Galata Köprüsü'nden yayın yapan Yunan gazetecinin o anları...

Akın Atalay, 543 gün tutuklu yargılandığı Cumhuriyet davası için AİHM'in 'ihlal' kararını değerlendirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Erdoğan'ın gençliğini tanırım, söylediklerimi aynen verin, korkmuyorum" dedi; sözleri gündem...

Sabancı Holding: 82 yıldır her 10 Kasım’da bütün Türkiye yağmur...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın istifasını 27 saat sonra böyle...

Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan...

Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı iki madde geri çekiliyor...

Aldatıldığını zanneden kadın, gizli kamerada gördüklerine inanamadı!...

Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği, Koronavirüs'e karşı yüzde 90 etkili olduğu söylenen...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Erdoğan'ın gençliğini tanırım, söylediklerimi aynen verin, korkmuyorum" dedi; sözleri gündem...

Sabancı Holding: 82 yıldır her 10 Kasım’da bütün Türkiye yağmur...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24