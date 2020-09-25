Perinçek'in yargı hakkında söylediği sözler spikeri şaşırttı: Şu anda, Türkiye'de mi?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk ekranlarında yayınlanan ve Mehmet Akif Ersoy’un moderatörlüğünü yaptığı programda yargı için "Yargı altın çağını yaşıyor tespitini çok önemli buluyorum" dedi.

Perinçek'in sözlerini "Efendim" diyerek tekrar ettiren Ersoy, "Yargı altın çağını mı yaşıyor. Şu anda Türkiye'de mi? Kimin tespiti efendim" diye sordu. Perinçek tespitin kendisine ait olduğunu söyleyerek, hapishanelerde bulunanların hangi gerekçeyle bulunduğunun bir kıstas aldığını ifade etti.