'Pera Palas’ta Gece Yarısı' dizisinin fragmanı paylaşıldı

Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik suikast girişimini konu alan Netflix Türkiye dizisi Pera Palas’ta Gece Yarısı fragmanı paylaşıldı. Başrolde ünlü oyuncu Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı’yı ağırlayan yerli projenin çekimleri Temmuz ayında tamamlanmıştı. Kaya, dizinin set görüntülerini de sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Red Arrow Studios şirketi Karga Seven Pictures tarafından hayata geçirilen Midnight at the Pera Palace (Pera Palas’ta Gece Yarısı) çıkış tarihide belli oldu. Netflix Türkiye’nin en iddialı işlerinden biri olması beklenen dizinin fragmanı şirketin resmi YouTube kanalında “Pera Palas’ta bir odanın 1919’a götüren bir geçit olduğunu söylesem?” notuyla paylaşıldı.

Pera Palas’ta Gece Yarısı çıkış tarihi belli oldu

Hazal Kaya’nın gazeteci Esra’ya hayat verdiği Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin yayın tarihi 3 Martolarak açıklandı. Charles King’in Midnight at the Pera Palas kitabından uyarlanan dizi Elif Usman’ın kaleminden çıkarken; yönetmen koltuğunda ise Karga Seven Pictures’tan Emre Şahin oturuyor.

Aşk 101’de Osman karakterini canlandıran Selahattin Paşalı’ya eşlik edecek olan Kaya, Pera Palas oteli hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen gazeteci Esra olarak karşımıza çıkacak. Sekiz bölümden oluşacağı duyurulan dizide Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesi üzerine geçmişe gidecek.

Pera Palas’ta Gece Yarısı fragmanı

Kendisini bir anda 1919 yılının Türkiye’sinde bulan Esra geçmişe doğru yaptığı yolculukta modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen siyasi bir komplonun ortasınadüşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır.