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Pendik'te sürücülerin tekme tokat kavgası kamerada

Trafikteki diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi

10 Nisan 2022 20:01

Trafik'te tartışan iki sürücü, Sabiha Gökçen Havalimanı yolu üzerinde araçlarından inerek kavga etti. TIR sürücüsü, otomobilden inen diğer sürücüyü yere yatırarak tartakladı.

Trafik kavgası, Pendik Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda meydana geldi.

Bir otomobil ve TIR sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. TIR sürücüsü, aracından inerek otomobil sürücüsünün yanına geldi.

TIR sürücüsü, otomobil sürücüsünü zorla araçtan indirmeye çalıştı. Otomobilinden inen sürücü tekme atmak isterken, TIR sürücüsü tarafından yere düşürüldü.

TIR sürücüsünün, otomobil sürücüsünün üzerine de çıktığı kavga bir süre devam etti.

Bu sırada trafikteki diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Araç sürücüleri o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: DHA
 
 
 
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