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Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın

10 Ocak 2020 13:54

İstanbul Pendik'te plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. 

Ramazanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının henüz nedeni tespit edilemedi. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Plastik malzemelerin yandığı öğrenilen yangın kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın da yayıldığı görüldü. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

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istanbulpendikyangınplastik geri dönüşüm tesisi

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