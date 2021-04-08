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Pendik’te Dünya Romanlar Günü kutlandı

Pendik Kaymakamı: Farklılıklardan ziyade artık bu zenginliğin üzerinde durmamız lazım

08 Nisan 2021 15:48

İstanbul- Pendik'te yaşayan Roman vatandaşlar, Dünya Romanlar Günü kapsamında düzenlenen müzikli ve danslı bir etkinlikte bir araya geldi.

Pendik, Kuşlu Park'ta gerçekleşen etkinlikte dans gösterileri sergilendi. Düzenlenen etkinlikte parkta bulunanlara da karanfil dağıtıldı. Pendik Kaymakamı Hülya Kaya'nın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çevredekiler, müzik ve dans gösterilerini seyretti.

''Farklılıklardan ziyade artık bu zenginliğin üzerinde durmamız lazım''

Kaya, “Roman kardeşlerimiz, yıllardan beri bizimle birlikte yaşıyorlar. Aradaki farklılıklardan ziyade artık bu zenginliğin üzerinde durmamız lazım. Biz Pendik olarak bu noktada muhtarlarımızla beraber Roman vatandaşlarımızın kapılarını çalıyoruz, misafir oluyoruz. Çaylarını, kahvelerini içiyoruz, sohbet ediyoruz''  'Tabii burada eğitime erişemeyen çocuklarımız, gençlerimiz varsa onları öncelikle okula kayıtlarını yaptırıyoruz''  ifadesini kullandı. 

PendikDünya Romanlar GünüHülya KayaRomanetkinlik

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