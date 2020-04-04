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20 yaş altılara getirilen yasağın başka yüzü: Pazarda küçük tezgah açanlara ceza kesildi

04 Nisan 2020 13:45

Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında 20 yaş altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cezalar kesilmeye başlandı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde pazar yerinde satış yapan 20 yaşından küçük pazarcılara ceza kesildi.

Zabıtalar ayrıca maske ve eldivensiz çalışan pazarcıların tezgahlarını kapattı. Pazara eldivensiz girmek isteyen vatandaşlar da zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Ekipler, pazarda maskesiz ve eldivensiz dolaşan vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttı. Pazarda alışverişe çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar ise pazardan çıkartıldı.

 

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