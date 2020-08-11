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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

11 Ağustos 2020 17:21

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Haziran 2020 tarihinde başlatılan ve başarıyla sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık, söz konusu operasyon kapsamında gerçekleştirilen faaliyete ilişkin görüntüler paylaştı.

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