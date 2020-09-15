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Pelin Batu'dan gündem olan tartışmasına: Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim

Çok sayıda kullanıcı Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'ya tepki gösterdi

15 Eylül 2020 11:04

Pelin Batu'nun yıllar önce Murat Bardakçı ve akademisyen Erhan Afyoncu'yla birlikte sunduğu Tarihin Arka Odası programının bir bölümünde tartışma esnasında sinirlendiği anlar dün Twitter'da yeniden gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'ya tepki gösterdi.   

Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu, ‘Sosyal Tarih’ konusunun tartışıldığı programda Pelin Batu’nun sözünü kesiyor. Batu da bu tavra sinirleniyor ve sonunda masaya vuruyor. 

Söz konusu programa ait videonun Twitter’da yeniden gündem olmasının ardından çok sayıda kullanıcı Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu’ya tepki gösterdi. Videoyu izleyenler Batu'ya yapılanın "Sözünü kesme, söz vermeme, fikrini değersizleştirme, birikimini önemsememe" olduğunu vurguladı. 

Pelin Batu da sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, “Bu kadar yıl sonra bile izlerken sinirlendim” yorumunda bulundu.

Batu, 2011 yılında Murat Bardakçı’yla yaşadığı bir tartışmanın ardından programdan ayrılmıştı.

İşte videoya gelen tepkilerden bazıları; 

 

 

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