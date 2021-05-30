Peker'in iddiaları sonrası, Tuğrul Türkeş'in yıllar önce "Vallahi de billahi de o silahlar Türkmenlere gitmiyordu" sözleri yeniden gündem oldu

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Bayırbucak Türkmenleri’ne gönderdiği yardımların SADAT eliyle El Nusra’ya verildiğini iddia etmesinin üzerine, AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş’in Haziran 2017’de MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili “Vallahi de billahi de o silahlar Türkmenlere gitmiyordu” sözleri yeniden gündem oldu.

Sedat Peker, yayınladığı 8. videoda Suriye’ye gönderilen tırlarda silah bulunduğunu ve bu silahların SADAT tarafından El-Nusra örgütüne gönderildiğini iddia etti. Peker’in bu iddiası Haziran 2017’de, Suriye’ye giden MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili dönemin MHP’li ismi Tuğrul Türkeş’in açıklamasını gündeme getirdi. Daha sonra AKP’den milletvekili seçilen Türkeş’in sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Tuğrul Türkeş, AKP’ye geçmeden önce katıldığı özel bir televizyon programında TIR’larla gönderilen silahların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’nun iddia ettiği gibi olmadığını dile getirerek, silahların Bayırbucak Türkmenleri’ne gönderilmediğini söylemişti. Dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “Bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenler’e gitmiyordu. Bilerek söylüyorum. iddia ederek söylüyorum. Bizim o bölgeyle irtibatımız var. Bayırbucak Türkmenleriyle, Halep’tekilerle irtibatımız var” ifadelerini kullanmıştı.