'Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi' | Cüneyt Özdemir: Üst düzey bir siyasetçi bana bu ismi söyledi

Özdemir kendisine ait Youtube kanalında 'organize suç örgütü lideri Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi' konusunu da ele aldı. İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz haftalarda katıldığı TRT Haber canlı yayınında “Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” açıklaması konuşulmaya devam ediyor. Soylu ise gündeme getirdiği iddiada 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini henüz açıklamadı. Gazeteci Cüneyt Özdemir “Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?” başlığıyla Youtube canlı yayını yaptı. Özdemir: Üst düzey bir siyasetçi bana bu ismi söyledi Yayını sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaşan Özdemir tweet'inde dikkat çeken ifadeler kullandı. Bir siyasetçinin kendisine bu ismi kayıt dışı olarak söylediğini ifade eden Özdemir, “Bugün üst düzey bir siyasetçi off the record bu ismi bana söyledi. Henüz farklı kaynaklardan doğrulatamadım ancak çok sürpriz yok” dedi.