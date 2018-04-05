Peker Açıkalın'dan İvana Sert'e : Motor

‘Karımı Gördünüz mü?' isimli filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak sözlere imza attı. Program sunucusunun “İvana Sert de bizimle olacaktı. Nerede acaba?” sorusuna Peker Açıkalın, “O zaman soyadını yumuşak olarak değiştirebiliriz” cevabıyla karşılık verdi. Peker Açıkalın, Ivana Sert için “O sanatçı değil modacı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine program sunucusu Açıkalın'a, “Başrolü paylaştığınız kişi için ‘Sanatçı değil' diyorsunuz” diye karşılık verdi. Peker Açıkalın'ın sunucunun bu yorumuna ise “Başrolü ben paylaşmadım. Yapımcımız paylaşmış" dedi. Programın ilerleyen dakikalarında ise Açıkalın, program yorumcusunun İvana Sert hakkında yaptığı “Moda ikonu” tanımlamasının ardından “Motor” dediği duyuldu. Peker Açıkalın'ın hakaret içerikli bu söyleminin ardından sunucularının gülmesi de dikkatlerden kaçmadı. Yapım ekibi özür diledi “Karımı gördünüz mü?” filminin yapım ekibi Peker Açıkalın'ın canlı yayında İvana Sert, hakkında söylediği çirkin kelimelerden dolayı özür diledi. İşte o açıklama; "Başrol oyuncumuz Peker Açıkalın'ın, programda kadın başrol oyuncumuz İvana Sert ile ilgili sarf ettiği ifadelerden dolayı açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Açıkalın'ın programda söylediği sözlerden ötürü hem Sayın İvana Sert'ten hem de kamuoyundan özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…" Kaynak: Sözcü