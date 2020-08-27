Pedro Almodóvar’ın Tilda Swinton’lı kısa filmi The Human Voice’tan ilk klip

Ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar’ın kadrosunda oyuncu Tilda Swinton'un başrolünde yer aldığı The Human Voice isimli kısa filminin ilk klibi yayınlandı. The Human Voice, dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali’nde yapacak.

Filmloverss'tan Erhan Tan'ın haberine göre, karantina sürecini Madrid’deki evinde geçiren usta yönetmen Pedro Almodóvar, bu süreçte günlük niteliğinde deneme yazıları yazarak pandemi sırasındaki deneyimlerini ve duygularını paylaşırken, evde geçirdiği bu süreyi yeni projeleri üzerinde çalışarak değerlendirdi.

İspanya’da normalleşme yolunda ilk adımların atılmaya başlamasıyla birlikte setlere dönen yönetmen, karantina sürecinde üzerinde çalıştığı bu projeleri hayata geçirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte bir sonraki uzun metrajlı filminin başrolünde ünlü oyuncu Penélope Cruz’un yer aldığı 'Madres paralelas' olacağını açıklayan Almodóvar, öncesinde ise kısa metraj filmi The Human Voice‘u çekti.

Prodüksiyonuna temmuz ayı ortasında Madrid’de başlanan The Human Voice’un çekimleri, ağustos ayı başlarında tamamlandı. Önümüzdeki hafta 77. Venedik Film Festivali‘nde izleyici karşısına çıkacak The Human Voice için heyecanlı bekleyiş sürerken, Pedro Almodóvar’ın kardeşi ve filmlerinin yapımcısı olan Agustín Almodóvar filmden ilk klibi Twitter hesabı üzerinden yayınladı.

Film yönetmeni Jean Cocteau‘nun tek perdelik oyununundan uyarlanan The Human Voice’un başrolünde birbirinden farklı rollerde sinemaseverlerin karşısına çıkan başarılı oyuncu Tilda Swinton yer alıyor.