T24 LogoT24 Logo
Haberler

Pedro Almodóvar’ın Tilda Swinton’lı kısa filmi The Human Voice’tan ilk klip

The Human Voice, dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali’nde yapacak

27 Ağustos 2020 16:16

Ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar’ın kadrosunda oyuncu Tilda Swinton'un başrolünde yer aldığı The Human Voice isimli kısa filminin ilk klibi yayınlandı. The Human Voice, dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali’nde yapacak.

Filmloverss'tan Erhan Tan'ın haberine göre, karantina sürecini Madrid’deki evinde geçiren usta yönetmen Pedro Almodóvar, bu süreçte günlük niteliğinde deneme yazıları yazarak pandemi sırasındaki deneyimlerini ve duygularını paylaşırken, evde geçirdiği bu süreyi yeni projeleri üzerinde çalışarak değerlendirdi.

İspanya’da normalleşme yolunda ilk adımların atılmaya başlamasıyla birlikte setlere dönen yönetmen, karantina sürecinde üzerinde çalıştığı bu projeleri hayata geçirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte bir sonraki uzun metrajlı filminin başrolünde ünlü oyuncu Penélope Cruz’un yer aldığı 'Madres paralelas' olacağını açıklayan Almodóvar, öncesinde ise kısa metraj filmi The Human Voice‘u çekti.

Prodüksiyonuna temmuz ayı ortasında Madrid’de başlanan The Human Voice’un çekimleri, ağustos ayı başlarında tamamlandı. Önümüzdeki hafta 77. Venedik Film Festivali‘nde izleyici karşısına çıkacak The Human Voice için heyecanlı bekleyiş sürerken, Pedro Almodóvar’ın kardeşi ve filmlerinin yapımcısı olan Agustín Almodóvar filmden ilk klibi Twitter hesabı üzerinden yayınladı.

Film yönetmeni Jean Cocteau‘nun tek perdelik oyununundan uyarlanan The Human Voice’un başrolünde birbirinden farklı rollerde sinemaseverlerin karşısına çıkan başarılı oyuncu Tilda Swinton yer alıyor.

 

ETİKETLER

pedro almadovartilda swintonkısa flimtanıtımklip

Diğer Videolar

Meral Akşener’in grup konuşmasının meydanda yayınlanmasına polis engeli

'Payitaht Abdülhamid' dizisinde Mehmet Akif Ersoy'a 'Mason' göndermesi

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da yumruklu saldırı

EBA’ya girmek için yüksek rakımlı tepeye çıkıyorlar

İZBAN'da sigara içip şarkı söyleyen kişilere 13 bin liraya yakın ceza

Tevfik Göksu: İstanbul siyasal intihalciliğin esiri oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aslında ne oldu? | Mehmet Tezkan: Dün FETÖ'ye sahip çıkmışlardı,...

İBB Yeşil Alanlar Daire Başkanı Seçkin: Yeşil duvarların İstanbul’a yıllık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Talat Bulut: Nesrin Cavadzade evleniyor...

Kilis Belediye Başkanı yaşamını yitirdi...

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi...

'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan Ayhan Bilgen: HDP’nin önünde gerçekçi tek...

RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan 'Spotify' açıklaması: Erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aslında ne oldu? | Mehmet Tezkan: Dün FETÖ'ye sahip çıkmışlardı,...

İBB Yeşil Alanlar Daire Başkanı Seçkin: Yeşil duvarların İstanbul’a yıllık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24