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Peçeteyi maske yapmak istedi, şoför kabul etmedi

Başka bir yolcu, verdiği maske ile kadının otobüse binmesine yardımcı oldu

28 Eylül 2020 11:26

İstanbul'da otobüse maskesiz binen kadın, peçeteyi maske yapmaya kalkışınca şoför kabul etmedi. Şoför maskesi olmayan yolcuyu otobüsten indirmek isterken; bir yolcunun verdiği maskeyi takarak yolculuğa devam edebildi.

İstanbul'da İETT otobüsüne maskesiz binen kadın, otobüs şoförü tarafından uyarıldı. Otobüse binmekte ısrarcı olan kadın peçeteyle maske yaparak şoförü ikna etmeyi denedi. Şoför peçete ile yapılan maskeyi kabul etmeyince, otobüste bulunan bir yolcu, verdiği maske ile kadının otobüse binmesine yardımcı oldu.

Otobüs şoförü uyardı

Olay, 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yaşandı. 41 ST Seyrantepe-Topkapı hattında sefer yapan İETT otobüsüne maskesiz binen kadın yolcu, otobüs şoförü tarafından uyarıldı. Çantasında maske arayan kadın, bulamadığını ifade ederek otobüsün içinde ilerlemeye çalıştı ancak otobüs şoförü buna izin vermedi. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Aracını durduran şoför, kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine genç kadın, çantasından çıkardığı peçete ile burnunu kapatarak maske yapmaya çalıştıysa da şoför kabul etmedi. Araçtan inmeyen kadının yardımına otobüsteki diğer yolcular yetişti. Başka bir yolcu tarafından maske verilen kadın yolcu, arkaya doğru ilerleyerek yolculuğuna devam etti.

Kaynak: DHA

 

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