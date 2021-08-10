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Pazarcıların tezgah yeri kavgası kamerada

10 Ağustos 2021 08:34

Kırıkkale'de iki pazarcının tezgah yeri kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de Gürler Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir pazarcı, yufka satışı yapmak için tezgahını kurdu. Aradan birkaç saat sonra da başka bir pazarcı ise tezgahını kurmak için alana geldi. Tezgah yerinin dolu olduğunu gören kadın, yerinin kendisine ait olduğunu iddia etti. Bir süre sonra iki pazarcı, önce sözlü tartıştı ardından kavgaya tutuştu. Kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı.

Kavgas bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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