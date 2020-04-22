Pazarcı esnafından Koronavirüs'e karşı 'tül perdeli' önlem

Aksaray’da pazarcı esnafı, yeni tip Koronavirüs'e karşı sattığı ürünlerin üzerini tül perde ile örterek önlem aldı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbir ve önlemleri kapsamında Türkiye’de etkin bir mücadele yürütülürken, semt pazarlarında da hem güvenlik güçleri, hem de vatandaşlar tedbir ve önlemlerini almaya çalışıyor.

Bu kapsamda Aksaray’da bir pazarcı esnafı aldığı ilginç önlem şaşırttı. 15 yıllık pazarcı esnafı Koronavirüs önlemleri kapsamında sattığı ürünlerin virüsten uzak kalması için üzerini tül perde ve güneşlik perde ile örttü.



Müşterisi geldiğinde ürünün üzerini kısmen açan ve müşterisine satış yapan pazarcı esnafı Cuma Çevik virüse karşı hijyeni sağlamak adına böyle bir önlem aldığını söyledi.

Çevik, “Müşterilerimiz geldiği zaman ürünlerimizin üstünü açıyoruz, gösteriyoruz tekrar kapatıyoruz” dedi.

Pazara alışverişe gelen bir vatandaş da “Herkesin de böyle yapmasını canı gönülden isteriz” diye konuştu.