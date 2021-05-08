Pazara gitmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Antalya’da ise yabancı uyruklu Türkiye vatandaşlarının yaşadığı Liman Mahallesi’ndeki Kapalı Semt Pazarı’nda yoğunluk oluştu. Genellikle yerleşik Rus vatandaşlarının tercih ettiği pazarın girişlerinde denetim sıkı tutuldu. HES kodunun sorgulandığı pazarda yaklaşık 100 metrelik bir kuyruk oluştu.

Havadan görüntülenen kuyruktaki yoğunluk için polis ve zabıta ekipleri sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Pazarın içerisinde ise oluşan doluluk göze çarparken, ekipler zaman zaman iki kapıdan yapılan girişleri durdurmak zorunda kaldı.