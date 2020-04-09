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Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım

09 Nisan 2020 17:50

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 65 yaş üstü yasağı nedeniyle semt pazarına alınmayan 80 yaşındaki kadının, alışverişi zabıta ekipleri tarafından yapılarak, evine teslim edildi. Pazara girmek isteyen yaşlı kadın, “Bırakın beni, kendim görüp alayım” diye konuştu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Malkara ilçesinde kurulan perşembe pazarına pazar arabasıyla gelen 80 yaşındaki kadın, alana girip, alışveriş yapmak istedi.
Yaş sınırı nedeniyle Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından pazar yerine alınmayan yaşlı kadın, “Pazar yerine kadar geldim artık bırakın görüp de alışverişimi yapayım. Hemen şurada evim gideceğim” diye konuştu.
Evinde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı kadının ihtiyaçlarını tek tek not alan ekipler, pazardan alıp, tekrar evine ulaştırdı. Mutluluğunu ifade eden yaşlı kadın, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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