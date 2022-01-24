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Pazar yerinin karla kaplı çatısı çöktü; 30 araç zarar gördü

Çatının çökmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi

24 Ocak 2022 14:16

Gaziantep'te, üzerinde karların biriktiği pazar yerinin çatısı çöktü. Olayda park halindeki 30 araç hasar gördü. Çökme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen salı gününden bu yana devam eden kar yağışında pazar yerinin çatısı üzerinde biriken karlar nedeniyle çöktü. Çatı altında bulunan park halindeki 30 araç hasar gördü. İhbarla gelen ekipler, çatının altındaki araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da olay yerine giderek, ekiplerden bilgi aldı. Çatının çökmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi.

Gazianteppazar yerinin çatısı çöktü30 araç zarar gördüDavut GülRıdvan Fadıloğlu

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