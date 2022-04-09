Pazar yerinde kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı

Tekirdağ Çorlu’da semt pazarında çıkan kavga esnasında pazar yerine dalan bir saldırgan kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Cemaliye Mahallesi Perşembe pazarında akşam saatlerinde iddiaya göre, alışverişe gelen bir kişi, satın almak istediği karpuzun fiyatını çok buldu. Karpuza istediği indirim yapılmayınca küfür ederek pazardan ayrıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen vatandaş, kavga etmeye başladı ve bu sırada kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Korku dolu anların yaşandığı pazar yerinde şans eseri yaralanan olmazken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde ele geçirilen boş kovan incelemeye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.