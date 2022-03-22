Şirin Payzın: Emin Çapa olmadan programımız rengiden, sesinden çok şey kaybedecek

Halk TV'nin önemli ekran yüzlerinden gazeteci Emin Çapa'nın kanaldan ayrılmasıyla ilgili Şirin Payzın, Sözüm Var programında duygusal bir konuşma yaparak "Üzgünüm, Emin'i çok özleyeceğiz" dedi.

Gazeteci Şirin Payzın, program açılışında "Önce kendimizle ilgili bir haberle başlayalım" diyerek program partneri Emin Çapa'nın Halk TV ile yollarını ayırmasına değindi.



Payzın şunları söyledi:

"Sözün Var'ın başından beri birlikte yol yürüdüğümüz Emin Çapa ile vedalaşmak zorunda kaldık. Zorunda kaldık diyorum çünkü Emin Çapa kendisi açısından doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı. Sözüm var Emin Çapa olmadan renginden ve sesinden çok şey kaybedecek. Emin, Sözüm Var" demekti, Sözüm Var" Emin demekti. Emin'i her zaman çok özleyeceğiz. Ve o, bütün renkleriyle, keyfiyle, her zaman pozitif enerjisiyle, bilgisiyle, birikimiyle bizim için çok önemliydi. Emin, kendi açısından doğru olduğunu düşündüğü bir karar verdi. Yönetimle yapmış olduğu görüşmeler sonucunda kendi kanatlarıyla farklı bir şekilde uçmak istediğine karar verdi."

Gazeteci Barış Terkoğlu "hem üzgünüm hem de birlikte yaptıklarımız için gurur duyuyorum" sözleriyle duygularını ifade etti.



Terkoğlu "Emin'le sadece birlikte çalışmadım, Emin'den çok şey öğrendim. Sonuçta televizyon benim hayatımda çok eski değil. Ondan nasıl giyinileceğini dahi öğrendim. Hem gazeteci olarak öğrendiklerimi, hem insan olarak öğrendiklerimi hayatım boyunca muhafaza etmeye çalışacağım. Bu sevda ayrılık zamanında da büyütülecek bir sevda. Ben inanıyorum ki yeniden yollarımız kesişecek, yeniden birlikte üreteceğiz" diye konuştu.