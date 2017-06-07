Paylaşım rekorları kıran kamyoncu ve motorcu kavgası

Sosyal medyadan paylaşım rakorları kıran motorcu ve kamyoncu kavgası “Oğlum Bak Git” sahnelerini aratmadı. Olay bir süre önce Yalova’da meydana geldi. Motorcunun kaskında takılı kameraya saniye saniye yansıyan görüntülerde; 150 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsünün önüne, karayolunu yatay geçen kamyonet çıkıyor. Durmakta zorlanan motosiklet sürücüsü küfür edip, tali yoldan devam eden kamyonetin önünü kesiyor. Motosiklet sürücüsü kamyon şoförüne "bilerek mi yaptın dayı bunu?" diye sorunca kamyonet sürücü "evet bilerek yaptım, seni gördüm, mesafeyi ayarladım" diye cevap verince tartışma başlıyor. Uzun süren tartışmanın ardından motosiklet sürücüsü kamyonet sürücüsünü adeta çileden çıkarıyor.