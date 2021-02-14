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Patronunun oğlunun kendisine saldırdığını söyleyen kadın: Savcılık onu serbest bırakmış

Tosun’un anlatımına göre F.U. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

14 Şubat 2021 19:42

Balıkesir Marmara Adası’ndaki bir mermer firmasında çalışan maden mühendisi Canan Tosun patronun oğlunun saldırısına uğradığını iddia etti.

Maden mühendisi Canan Tosun, Balıkesir Marmara Adası’nda bir mermer firmasında çalışıyordu. Patronun oğlu F.U. ile tartıştı. Tosun’un anlatımına göre F.T. tartışmanın ertesi günü kendisini fabrikada yalnız yakaladı ve bütün kapıları kilitledi. Tosun, “Bütün kapıları kilitledikten sonra beni yere yatırdı ve …” dedi. Tosun’un anlatımına göre F.U.’nun dayısı kendisini zor kurtardı. Kaçmaya çalışan Tosun fabrikanın önünde çamura düştü, F.U. ise onu bıçak ile kovaladı. Tosun’a F.U. saldırdı ve işçiler araya giremedi.

Tosun saldırının ardından hastaneye gitti, şu anda kolu alçıya alındı ve çeşitli yerlerinde darp izi var. Tosun’un anlatımına göre F.U. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ise yaptığı açıklama ile Tosun’un yanında olduklarını belirterek, “Şiddet uygulayan F. U. derhal tutuklansın” çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA

madenmühendis

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