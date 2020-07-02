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Patrik Bartholomeos: Ayasofya camiye dönüştürülürse milyonlarca Hristiyan İslam'a sırt çevirebilir

02 Temmuz 2020 10:32

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ayasofya'nın mevcut müze statüsünün değiştirilerek camiye çevrilmesi yönündeki girişimlerin Doğu ile Batı dünyasının arasını açabileceği uyarısında bulundu.

Ayasofya'nın tarihte 900 yıl boyunca Hristiyanlar ve 500 yıl da Müslümanlarca ibadet etmek için bir mekan olarak kullanıldığını belirten Bartholomeos, "Bir müze olarak Ayasofya, halkların ve kültürlerin buluşma, diyalog ve barış içinde bir arada yaşamaları, Hristiyanlıkla İslam arasındaki karşılıklı anlayışın ve dayanışmanın yeri ve sembolü olarak işlev görebilir" ifadelerini kullandı.

"Ayasofya'nın camiye dönüşme olasılığı, dünya çapındaki milyonlarca Hıristiyan'ın İslam'a karşı sırtını dönmesine neden olabilir" diyen Bartholomeos, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayasofya'nın camiye çevrilmesi ihtimali, dünyadaki milyonlarca Hıristiyan'ın İslam'a sırtını dönmesine neden olabilir. Kutsallığı nedeniyle Doğu ve Batı'nın kucaklaştığı hayati bir merkez olan Ayasofya'nın dönüştürülmesi, özellikle de ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle imtihandan geçen ve acı çeken insanlığın birlik ve ortak ortak hareket etmeye en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda bu iki dünyanın arasını (Doğu-Batı) açabilir"

 

Kaynak: euronews

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