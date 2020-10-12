Patlıcan tohumu ekti, büyüyünce şoke oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde, patlıcan tohumu eken çiftçi, sebzeler büyüyünce şoke oldu. Büyüyen fide dallarından hem patlıcan, hem de aynı dal üzerinde ceviz büyüklüğünde domates benzeri bir ürün yetişti.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraşan İsa Kuşcu, Mayıs ayı içerinde tarlasında yetiştirmek için patlıcan tohumları aldı. Tohumları tarlasına eken Kuşcu, patlıcan çiçeklerinin diğerlerine göre daha fazla olduğunu fark edince şaşırdı.

Patlıcanları büyümeye başlayınca kontrol eden İsa Kuşcu, ektiği tohumlardan filizlenen dalların üzerinde hem patlıcan, hem de domatese benzeyen bir ürün yetiştiğini fark etti.

Ceviz büyüklüğündeki, yaprakları da patlıcana benzeyen domateslerin tadının acı olduğunu ifade eden Kuşcu, patlıcanların tadının ise normal olduğunu belirtirken, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.