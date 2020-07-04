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Patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, "Milleti kandırıyorlar" ifadeleri için açıklama yaptı: Devletimiz dört diyorsa 4’tür

04 Temmuz 2020 17:31

Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada eşini kaybeden Salih Çelik, sosyal medyada, kendisinin “Milleti kandırıyorlar, algı operasyonu yapıyorlar, dört kişi öldü diyorlar. Ben hastanedeyken kaç tane ceset geldi” ifadelerini söylediği görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yaptı. 

İHA'nın haberine göre Çelik, kendisine gelen yanlış bilgiye dayanarak olayın acısıyla röportaj verdiğini söyleyip, “Devletimiz her şeyi biliyor. Vefat sayısı için dört diyorsa 4’tür. Ben vefat sayısını 80 dediysem o bize gelen yanlış bilgidendir. Biz canımız yandığı için kim ne diyorsa ona inanmak zorundayız” dedi.

Gelen basın mensubunun “canlı yayın yok” diyerek konuşturduğunu savunan Çelik, “Bu kimse mahkemeye vereceğim. Bana sadece ve sadece gazetede yazdıracağım. Ben orada yaralıyken, beni konuşturup bunu piyasaya sürmesi çok ayıp. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım” diye konuştu.

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