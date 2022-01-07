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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polise takıldı

Gençler, yazılan cezanın ardından serbest bırakıldı

07 Ocak 2022 11:01

İstanbul Şişli'de patenli 3 genç, Darülaceze Caddesi’nde ilerleyen İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptıkları sırada polise yakalandı. Yabancı uyruklu patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polis kamerasına yansırken otobüs şoförünü durduran polis ekibi patenli gençlere ceza yazdı.

Alınan bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, seyir halinde denetim yaptıkları sırada Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde Özel Halk otobüsünün arka kısımlarına asılarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan patentli 3 genci gördü. Seyir halindeki otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden O.A.M., J.A. ve A.B.A. isimli yabancı uyruklu patenli 3 genç tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Patenli gençlere ceza yazıldı

Ekipler, üç gence 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 68/1-C Maddesini ihlalden 588 lira idari para cezası uyguladı. Polis tarafından trafik kuralları hatırlatılan gençler, yazılan cezanın ardından serbest bırakıldı.

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