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Patates toplamak için aileleriyle geldiler; Kızılırmak'ta boğuldular

11 Haziran 2020 18:24

Gaziantep’ten 20 gün önce gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları oldukları öğrenilen 4 çocuktan 3'ü serinlemek için girdikleri Kızılırmak’tan bir daha çıkamadı. Olay, Sivas’a 15 kilometre mesafedeki Kızılkavrak köyü yakınlarında meydana geldi.

Arkadaşlarının boğulduğunu düşünen çocuklardan diğeri, ailelerinin yanına giderek durumu haber verdi.

Aileler olay yerine geldi. Çocuklarını bulamayınca 112’den yardım istendi. 

AFAD ve jandarma ekipleri boğulduğu düşünülen 3’ü çocuk 4 kişinin bulunması için ırmakta arama çalışması başlattı. AFAD’da görev yapan balık adamların arama çalışmaları sonucu kayıp 3 çocuğun cesetlerine ulaşıldı.

Patates toplamak için gelen işçiler,  çocuklarının ölüm haberiyle yıkıldılar.

Kızılırmak'ta cesetleri bulunan çocukların cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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