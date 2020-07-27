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Patara'da caretta caretta yuvalarını Atlı Jandarma Timi koruyacak

27 Temmuz 2020 12:09

Antalya’nın Kaş ilçesi yakınlarında bulunan ve ‘dünyanın en uzun 15 kumsalı’ listesinde yer alan Patara Plajı’nda atlı jandarma timi göreve başladı. Tim ayrıca sahil şeridindeki 350 caretta caretta yuvalarının korunmasını da sağlayacak.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan ancak ‘yeni normal’ ile hizmete açılan Patara Plajı’nda asayişi sağlamak için Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığına (JAKEM) bağlı atlı tim görevlendirildi.

Gün boyunca plaj çevresinde iki at ile devriye gezen jandarmaların güvenliğin yanı sıra, 12 kilometrelik sahil şeridinde yuvaları bulunan yavru caretta caretta kaplumbağaların 7 gün 24 saat korunmasını da sağlayacağı bildirildi.

2020’nin ‘Patara Yılı’ ilan edilmesiyle bölgede turist sayısında artış olduğu kaydedilirken, atlı jandarma timine plajda ve ören yerinde vatandaşlar büyük ilgi gösterdi, bol bol fotoğraf çekti.

Tatilcilerden Burak Utkuşahin, “Patara Antik Kenti ziyareti esnasında jandarma atlı birlikleriyle karşılaştık. Bu uygulama bizi çok güvende hissettirdi. Bunun için Jandarma Genel Komutanlığına teşekkür ediyoruz” dedi.

Dilara Akıncı da “Antik Kent’te gezerken jandarma atlı birliklerini görünce güvende hissettik. Patara çok güzel. Özellikle meclis binasını görmek gerekiyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi burayı restore ettirmiş. Ayrıca antik tiyatrosu var. Kazılar devam ediyor. Yeni buluntuları görmenizi tavsiye ederiz” diye konuştu.

"350 yuva mevcut"
Öte yandan, sahil şeridinde caretta caretta çeşidi kaplumbağaların üremeleri için yumurta bıraktıkları yuvalar Pamukkale Üniversitesi’nden gelen bilim insanları tarafından belirleniyor. Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Eyüp Başkale, “Biz bu sene deniz kaplumbağaları yuvalarının erginlerinin koruma çalışmasını yapıyoruz. Kumsal üzerinde yaklaşık 350 civarında yuvamız mevcut. Günlük yaptığımız arazi çalışmaları ile tüm yuvaların gözlemlenmesi, işaretlenmesi ve koruma altına alınması çalışmalarını beraber yürütüyoruz. Bu kapsamda işbirliği açısından jandarma atlı timi ile birlikte yuvaların korunması açısından yardımlar alabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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